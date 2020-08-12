Участник Лиги чемпионов сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Двое игроков не смогут помочь мадридскому "Атлетико" в предстоящей встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкого "СБ Лейпциг", передает УНН со ссылкой на сайт "матрасников".
Положительные тесты на коронавирус сдали аргентинец Корреа и хорватский защитник Симе Врсалько. Среди других футболистов и сотрудников клуба случаи заражения не обнаружены.
Несмотря на это команда вернулась к тренировкам, а Корреа и Врсалько остались на самоизоляции под наблюдением врачей.
Стоит отметить, что Корреа в сезоне испанской Примеры сыграл 33 поединка и забил пять голов при семи результативных пасах. В активе хорвата пять проведенных встреч и одна результативная передача.
Добавим также, уже 13 августа на мадридцев ждет матч 1/4 финала Лиги чемпионов.