Учасник Ліги чемпіонів повідомив про два випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Двоє гравців не зможуть допомогти мадридському "Атлетіко" у майбутній зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького "РБ Лейпциг", передає УНН з посиланням на сайт "матрацників".
Позитивні тести на коронавірус здали аргентинець Анхель Корреа та хорватський оборонець Сіме Врсалько. Серед інших футболістів і співробітників клубу випадків зараження не виявлено.
Попри це команда повернулася до тренувань, а Корреа і Врсалько залишились на самоізоляції під наглядом лікарів.
Варто зазначити, що Корреа в сезоні іспанської Прімери відіграв 33 поєдинки та забив п’ять голів при семи результативних пасах. В активі хорвата п’ять проведених зустрічей і одна результативна передача.
Додамо також, вже 13 серпня на мадридців чекає матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.