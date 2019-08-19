Участник Лиги чемпионов ФИБА усилился форвардом сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Опытный форвард сборной Украины Максим Пустозвонов стал игроком столичного “Киев-Баскет”. Об этом информирует сайт киевлян, передает УНН.
Профессиональную карьеру воспитанник белоцерковского баскетбола начал в столице, проведя шесть сезонов в составе БК “Киев”. Далее Пустозвонов обогатил свой опыт выступлениями в ведущих украинских (“Азовмаш”, “Донецк”, “Строитель”, “Динамо”) и европейских командах, пробовал свои силы за океаном в Лиге развития НБА.
Прошлый сезон отыграл в Суперлиге в составе БК “Одесса” — провел 31 игру с средними показателями 13,3 очков, 4,1 подбора, 1,6 результативные передачи.
Кроме того, Пустозвонов является чемпионом двух стран — Украины и Румынии, в составе сборной Украины принимал участие в чемпионате мира 2014-го года, в чемпионатах Европы 2011, 2013, 2015, 2017-го годов.
“Приятно возвращаться домой. И конечно, при выборе команды у меня был приоритет — „Киев-Баскет“ выступает в Лиге чемпионов. Для меня это важно. Это едва ли не самая главная причина, почему я выбрал именно этот вариант. Гораздо интереснее играть с командами высокого уровня. А в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Хотелось бы попасть в групповой этап, это следующий шаг. От игры к игре — стараться как можно дальше пройти. У нас есть задача попасть в групповой этап. На этом пути должны пройти „Капфенберг“ и „Бургас“ в котором играл и Слава Кравцов”, — отметил 32-летний новичок клуба.