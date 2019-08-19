Учасник Ліги чемпіонів ФІБА підсилився форвардом збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Досвідчений форвард збірної України Максим Пустозвонов став гравцем столичного "Київ-Баскета". Про це інформує сайт киян, передає УНН.
Професійну кар’єру вихованець білоцерківського баскетболу розпочав у столиці, провівши шість сезонів у складі БК “Київ”. Далі Пустозвонов збагатив свій досвід виступами у провідних українських (“Азовмаш”, “Донецьк”, “Будівельник”, “Динамо”) і європейських командах, пробував свої сили за океаном в Лізі розвитку НБА.
Минулий сезон відіграв у Суперлізі у складі БК “Одеса” — провів 31 гру з середніми показниками 13,3 очок, 4,1 підбирання, 1,6 результативні передачі.
Окрім того, Пустозвонов є чемпіоном двох країн — України та Румунії, у складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу 2014-го року, у чемпіонатах Європи 2011, 2013, 2015, 2017-го років.
“Приємно повертатися додому. І звісно, під час вибору команди у мене був пріоритет — „Київ-Баскет“ виступає у Лізі чемпіонів. Для мене це важливо. Це чи не найголовніша причина, чому я обрав саме цей варіант. Набагато цікавіше грати з командами високого рівня. А у Лізі чемпіонів немає слабких суперників. Хотілося б потрапити до групового етапу, це наступний крок. Від гри до гри — намагатися якомога далі пройти. У нас є завдання потрапити до групового етапу. На цьому шляху маємо пройти „Капфенберг“ і „Бургас“ в якому грав і Слава Кравцов”, — відзначив 32-річний новачок клубу.