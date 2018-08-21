Участник киевского финала Лиги чемпионов победил во втором туре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В заключительном противостоянии второго тура Английской Премьер-лиги встретились “Кристал Пэлас” и “Ливерпуль”. Игра прошла на поле “Селлхерст Парк” в Лондоне, сообщает корреспондент УНН.
В первом тайме среди моментов хозяев отметим выстрел в перекладину ворот Таунсенда, который с левой закрутил мяч с дальней дистанции, но фортуна была на стороне команды Клоппа. Зато грубая игра защитника Сако в собственной штрафной зоне привела к нарушениям правил на Мохаммеде Салахе и успешному удара с пенальти от Джеймса Милнера.
Последние 15 минут хозяева доигрывали в меньшинстве из-за фола Ван Биссака на Салахе, который почти ворвался на свидание с вратарем. На 3-й компенсированной минуте мяч в пустую сетку вкатил Садио Мане — 2:0.
Отметим, что “мерсисайдцы”, которые выступали в киевском финале Лиги чемпионов, имеют максимальные 6 очков и в следующем туре противостоять дома “Брайтона”. “Кристал Пэлас” идет с 3-мя баллами.