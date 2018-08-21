Учасник київського фіналу Ліги чемпіонів переміг у другому турі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У заключному протистоянні другого туру Англійської Прем’єр-ліги зустрілися “Крістал Пелас” та “Ліверпуль”. Гра пройшла на полі “Селлхерст Парк” у Лондоні, повідомляє кореспондент УНН.
У першому таймі серед моментів господарів відзначимо постріл у поперечину воріт Таунсенда, який з лівої закрутив м’яч з далекої відстані, але фортуна була на боці команди Клоппа. Натомість груба гра оборонця Мамаду Сако у власній карній зоні призвела до порушень правил на Мохаммеді Салаху та успішному удару з пенальті від Джеймса Мілнера.
Останні 15 хвилин господарі догравали у меншості через фол Ван-Біссака на Саласі, який майже увірвався на побачення з воротарем. На 3-й компенсованій хвилині м’яч у порожню сітку вкотив Садіо Мане — 2:0.
Відзначимо, що “мерсисайдці”, які виступали у київському фіналі Ліги чемпіонів, мають максимальні 6 очок і в наступному турі протистоятимуть вдома “Брайтону”. “Крістал Пелас” йде з 3-ма балами.