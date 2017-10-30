Убийство Окуевой: нападавшие скрылись в неизвестном направлении на авто

"Неизвестные, которые совершили нападение на активистов Осмаева и Окуеву скрылись на авто в неизвестном направлении", - сообщил собеседник.

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Однако, по его словам, что это за автомобиль сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.