Убийство Окуевой: нападавшие скрылись в неизвестном направлении на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Неизвестные, расстреляли авто активистов Амины Окуевой и Адама Осмаева, скрылись на авто в неизвестном направлении. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"Неизвестные, которые совершили нападение на активистов Осмаева и Окуеву скрылись на авто в неизвестном направлении", - сообщил собеседник.
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Однако, по его словам, что это за автомобиль сейчас устанавливают правоохранители.