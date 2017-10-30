Убивство Окуєвої: нападники зникли у невідомому напрямку на авто

"Невідомі, які скоїли напад на активістів Осмаєва та Окуєву, зникли на авто у невідомому напрямку", - повідомив співрозмовник.

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Проте, за його словами, що це за автомобіль наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.