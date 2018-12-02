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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86657 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 104014 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136839 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132539 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

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Уайлдер и Фьюри заинтересованы в проведении боя-реванша

Уайлдер и Фьюри заинтересованы в проведении боя-реванша

Киев  •  УНН

 • 11875 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри намерены провести бой-реванш. Об этом боксеры сообщили в интервью в ринге после очного поединка, который прошел в воскресенье в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Бой 33-летнего Уайлдера и 30-летнего Фьюри завершился вничью, благодаря чему американец сохранил титул. Согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако действующий чемпион дважды отправил его в нокдаун - в девятом и 12-м раундах.

"Не знаю, будет ли реванш с Фьюри моим следующим поединком, но я бы с радостью сделал это, - сказал Уайлдер. - Думаю, наш бой был великолепным, мы должны снова организовать что-то подобное".

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"Я не видел семью в течении 10 недель, у меня четверо детей, и я хочу провести с ними время, - ответил Фьюри на вопрос о том, готов ли он ко второму бою с Уайлдером. - Но мы точно проведем реванш, готовьтесь к этому".

Уайлдер и Фьюри не знают поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья, у британца - 27 побед (19 нокаутом) и также одна ничья.

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