Фьюри на 20 кг перевесил Уайлдера перед боем за титул WBC
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В штате Калифорния состоялась официальная процедура взвешивания главного боксерского поединка вечера в США между действующим чемпионом в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и претендента из Великобритании Тайсона Фьюри, передает корреспондент УНН.
Весы под американцем показали 96,4 кг. Зато экс-чемпион мира Фьюри гораздо перевесил оппонента - цифры под весами указали на отметку 116,3 кг.
Примечательно, что после этого состоялась заключительная дуэль взглядов. Однако для спокойного проведения данного компонента, боксеры были разведены на дистанцию в 3-4 метра. Во время дуэли британец вел себя довольно стремительно, все время обращаясь к визави и указывая на него пальцем.
Заметим, что бой Уайлдера и экс-обидчика Владимира Кличко состоится ночью 2 декабря.