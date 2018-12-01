Ф'юрі на 20 кг переважив Уайлдера перед очним боєм за титул WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У штаті Каліфорнія відбулася офіційна процедура зважування головного боксерського двобою вечора в США між чинним чемпіоном у супертяжкій ваговій категорії Деонтея Уайлдера та претендента з Великої Британії Тайсона Ф’юрі, передає кореспондент УНН.
Ваги під американцем продемонстрували 96,4 кг. Натомість екс-чемпіон світу Ф’юрі набагато переважив опонента — цифри під вагами вказали на позначку 116,3 кг.
Примітно, що після цього відбулася заключна дуель поглядів. Проте задля спокійного проведення даного компонента, боксери були розведені на дистанцію в 3-4 метри. Під часу дуелі британець поводив себе доволі нестримно, весь час звертаючись до візаві та вказуючи на нього пальцем.
Зауважимо, що бій Уайлдера та екс-кривдника Володимира Кличка відбудеться вночі 2-го грудня.