Уайлдер і Ф'юрі зацікавлені в проведенні бою-реваншу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер і британець Тайсон Ф'юрі намір провести бій-реванш. Про це боксери повідомили в інтерв'ю в рингу після очного поєдинку, який пройшов у неділю в Лос-Анджелесі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Бій 33-річного Уайлдера і 30-річного Ф'юрі завершився внічию, завдяки чому американець зберіг титул. Згідно картками арбітрів, Ф'юрі контролював хід поєдинку, проте діючий чемпіон двічі відправив його в нокдаун - в дев'ятому і 12-м раундах.
"Не знаю, чи буде реванш з Ф'юрі моїм наступним поєдинком, але я б з радістю зробив це, - сказав Вайлдер. - Думаю, наш бій був чудовим, ми повинні знову організувати щось подібне".
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"Я не бачив сім'ю протягом 10 тижнів, у мене четверо дітей, і я хочу провести з ними час, - відповів Ф'юрі на питання про те, чи готовий він до другого бою з Уайлдером. - Але ми точно проведемо реванш, готуйтеся до цього".
Уайлдер і Ф'юрі не знають поразок на професійному рингу, в активі американця 40 перемог (39 нокаутом) і одна нічия, у британця - 27 перемог (19 нокаутом) і також одна нічия.