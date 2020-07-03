УАФ анонсировала благотворительный матч за "Парламентский кубок"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В субботу, 4 июля, на столичном стадионе имени Виктора Банникова состоится традиционный - пятый по счету благотворительный футбольный матч за "Парламентский кубок" между сборными народных депутатов и журналистов Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Организаторами футбольного матча выступают: Украинская ассоциация футбола, Украинская Премьер-лига и Информационное агентство "Центр новостей".
Отмечается, что основная цель матча, который начнется в 16:30, - помощь детям-переселенцам с Востока Украины.
Благотворительный поединок будет проходить под патронатом президента Украинской ассоциации футбола, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко и при поддержке главы ассоциации футбола Донецкой области Максима Ефимова.
Напомним, что команда журналистов становилась обладателем "Парламентского кубка" в 2016 2017 и 2019 годах. В 2018 году победителем была сборная народных депутатов.
Как сообщалось в УНН, в рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей.