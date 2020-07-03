УАФ анонсувала благодійний матч за "Парламентський кубок"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У суботу, 4 липня, на столичному стадіоні імені Віктора Баннікова відбудеться традиційний - п'ятий за рахунком благодійний футбольний матч за "Парламентський кубок" між збірними народних депутатів і журналістів України, передає УНН із посиланням на сайт Асоціації.

Організаторами футбольного матчу виступають: Українська асоціація футболу, Українська Прем’єр-ліга та Інформаційне агентство “Центр новин”.

Відзначається, що основна мета матчу, який розпочнеться о 16:30, — допомога дітям-переселенцям зі Сходу України.

Благодійний поєдинок буде проходити під патронатом президента Української асоціації футболу, члена виконкому УЄФА Андрія Павелко та за підтримки голови асоціації футболу Донецької області Максима Єфімова.

Нагадаємо, що команда журналістів ставала володарем “Парламентського кубка” у 2016, 2017 і 2019 роках. У 2018 році переможцем була збірна народних депутатів.

Як повідомлялося в УНН, в рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ і будує ще 100 нових футбольних полів.

Українські Національні Новини

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