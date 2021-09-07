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В связи с финансовыми трудностями порт Черноморск сокращает рабочую неделю

В связи с финансовыми трудностями порт Черноморск сокращает рабочую неделю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственное предприятие “Морской торговый порт “Черноморск” (Одесская область) с 1 ноября введет трехдневную рабочую неделю для части коллектива непроизводственных подразделений в связи с отсутствием оборотных средств на выплату заработной платы. Об этом сообщил и.о. директора компании Александр Попов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу порта.

Детали

“Рабочая неделя продолжительностью 24 часа будет установлена не для всех сотрудников, а у руководителей подразделений есть достаточно времени подготовить служебные письма с соответствующим видением организации работы в структурных подразделениях порта и соответствующим выводом в 32-часовой, 40-часовой графики работ”, — сказал Попов.

Попов добавил, что по состоянию на 20 июля 2021 года “предприятие оказалось фактически у последней черты и стоит на пороге банкротства”.

Он отметил, что финансовый результат “Черноморска” за первое полугодие 2021 года составил минус 173,4 млн грн, а валовая прибыль снизилась на 53 %. При этом доходность всех подразделений сократилась на 67%, все подразделения порта (кроме паромной переправы) работают с убытком, включая портофлот.

По словам Попова объемы погрузочно-разгрузочных работ упали на 54%, а объемы перевалки сократились на 25%. В то же время кредиторская задолженность выросла до более 230 млн грн, остатки на расчетном счете и в кассах предприятия снизились до исторического минимума — 7,4 млн грн.

“Разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн, при этом, только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделить 28-32 млн грн без налогов”, — сказал руководитель порта.

В то же время Попов уверен, что предприятие сможет выйти из существующих экономических проблем к первому кварталу 2022 года.

Порт “Черноморск” — универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море, второй по грузообороту в Украине после порта “Южный” (Одесская область). Грузооборот порта за 2020 год составил 23,88 млн тонн.

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