У зв'язку з фінансовими труднощами порт Чорноморськ скорочує робочий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державне підприємство "Морський торговельний порт" Чорноморськ "(Одеська область) з 1 листопада введе триденний робочий тиждень для частини колективу невиробничих підрозділів у зв'язку з відсутністю обігових коштів на виплату заробітної плати. Про це повідомив в.о. директора компанії Олександр Попов, передає УНН з посиланням на пресслужбу порту.
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"Робочий тиждень тривалістю 24 години буде встановлений не для всіх співробітників, а у керівників підрозділів є досить часу підготувати службові листи з відповідним баченням організації роботи у структурних підрозділах порту і відповідним виведенням у 32-годинний, 40-годинний графіки робіт", - сказав Попов.
Попов додав, що станом на 20 липня 2021 року "підприємство виявилося фактично біля останньої межі і стоїть на порозі банкрутства".
Він зазначив, що фінансовий результат "Чорноморська" за перше півріччя 2021 року становив мінус 173,4 млн грн, а валовий прибуток знизився на 53%. При цьому прибутковість всіх підрозділів скоротилася на 67%, всі підрозділи порту (крім поромної переправи) працюють зі збитками, включаючи портофлот.
За словами Попова, обсяги вантажно-розвантажувальних робіт впали на 54%, а обсяги перевалки скоротилися на 25%. У той же час кредиторська заборгованість зросла до понад 230 млн грн, залишки на розрахунковому рахунку та у касах підприємства знизилися до історичного мінімуму - 7,4 млн грн.
"Різниця між доходами і витратами щомісяця становить мінус 42 млн грн, при цьому, тільки на фонд заробітної плати по підприємству необхідно щомісяця виділити 28-32 млн грн без податків", - сказав керівник порту.
У той же час Попов упевнений, що підприємство зможе вийти з існуючих економічних проблем до першого кварталу 2022 року.
Порт "Чорноморськ" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі, другий по вантажообігу в Україні після порту "Південний" (Одеська область). Вантажообіг порту за 2020 рік становив 23,88 млн т.