В ВСУ за сутки обнаружили 11 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19, всего болеет 305 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 9 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели - 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие тре суток - 172 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.
Из них, как сообщается, в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек.
Напомним, Украина на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.
Добавим, что за сутки коронавирусной болезни обнаружили у 67 детей и 68 медиков.