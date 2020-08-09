У ЗСУ за добу виявили 11 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19, всього хворіє 305 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 9 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 305 осіб", - йдеться в повідомленні.
Всього за час пандемії одужало – 681 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 172 особи.
"За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається в повідомленні.
З них, як повідомляється, у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи. Окрім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб.
Нагадаємо, Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.
Додамо, що за добу коронавірусну хворобу виявили у 67 дітей та 68 медиків.