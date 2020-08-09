В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 67 дітей та 68 медиків

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 1 199 осіб, з них 67 дитини та 68 медичних працівників. Було госпіталізовано 229 пацієнтів. Зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому, одужало 317 пацієнтів", - проінформував Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 80 949 осіб, з них 5648 дітей, а також 9218 медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.



