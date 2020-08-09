В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 67 детей и 68 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1199 человек, из них 67 детей и 68 медицинских работников. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошлые сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 1199 человек, из них 67 ребенка и 68 медицинских работников. Были госпитализированы 229 пациентов. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом, выздоровели 317 пациентов", - проинформировал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 80 949 человек, из них 5648 детей, а также 9218 медицинских работников.
Напомним, в Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.