В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело почти 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 93 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В целом болеет 2 355 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командование Медицинских сил ВСУ.
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"По состоянию на 10:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 355 человек. Всего за время пандемии выздоровели 21 387 человек, летальных случаев 72", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 510 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек", - отмечается в сообщении.
Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 40 203 лица получили 1 дозу вакцины.
"Из них 3040 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 1393 человека", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1 936 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 апреля, - 14,9 тысячи, что больше, чем накануне.