У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло майже 100 осіб

Цитата

“Станом на 10:00 17 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2355 осіб. Всього за час пандемії одужало 21 387 осіб, летальних випадків 72”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 510 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 93 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 40 203 особи отримали 1 дозу вакцини.

“З них 3040 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1393 особи”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,936 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 квітня, — 14,9 тисячі, що більше, ніж напередодні.



