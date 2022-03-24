В ВСУ показали уничтожение вражеской артиллерийской батареи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении русско оккупационной артиллерийской батареи и обнародовали соответствующие кадры, пишет УНН.
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"Артиллерия 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30", - говорится в сообщении Сухопутных сил в Telegram-канале.
Также в ВСУ обнародовали соответствующее видео.
Ранее
Как писал УНН, на прошлой неделе на Луганском направлении в результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады, военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения образцами вооружения зс рф.