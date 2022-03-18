Українські воїни поповнили запаси зброї за рахунок озброєння орків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Військовослужбовці Збройних сил України внаслідок зіткнення з ворогом поповнили штатне озброєння за рахунок противника. Про це інформує у Facebook 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, пише УНН.
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“18 березня на Луганському напрямку в результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57 окремої мотопіхотної бригади, військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу наступними зразками озброєння ЗСРФ”, - повідомили в бригаді.
Деталі
Так, військові отримали:
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- 1ПН - 6 одиниць,
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- ПГО-7 - 3 одиниці,
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- ПК - 5 одиниць,
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- АКМ-47 - 10 одиниць,
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- РПВ ''Джміль'' - 8 одиниць,
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- РПГ-22 - 10 одиниць,
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- РПГ-7 - 3 одиниці.
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“Засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою не доцільне”, - додали в бригаді.
Нагадаємо
Як писав УНН, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 російських військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях в Україні.