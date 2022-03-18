Украинские воины пополнили запасы оружия за счет вооружения орков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в результате столкновения с врагом пополнили штатное вооружение за счет противника. Об этом информирует в Facebook 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко, пишет УНН.
Цитата
“18 марта на Луганском направлении в результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады, военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения следующими образцами вооружения ЗСРФ”, - сообщили в бригаде.
Детали
Так, военные получили:
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- 1ПН - 6 единиц,
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- ПГО-7 - 3 единицы,
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- ПК - 5 одиниць,
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- АКМ-47 - 10 единиц,
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- РПО "Шмель" - 8 единиц,
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- РПГ-22 - 10 единиц,
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- РПГ-7 - 3 единицы.
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“Средства связи противника и прочий хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою не целесообразно”, - добавили в бригаде.
Напомним
Как писал УНН, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине.