Цитата

“18 марта на Луганском направлении в результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады, военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения следующими образцами вооружения ЗСРФ”, - сообщили в бригаде.

Детали

Так, военные получили:



1ПН - 6 единиц,



ПГО-7 - 3 единицы,



ПК - 5 одиниць,



АКМ-47 - 10 единиц,



РПО "Шмель" - 8 единиц,



РПГ-22 - 10 единиц,



РПГ-7 - 3 единицы.



“Средства связи противника и прочий хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою не целесообразно”, - добавили в бригаде.

Напомним

Как писал УНН, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине.