Украинские воины пополнили запасы оружия за счет вооружения орков

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в результате столкновения с врагом пополнили штатное вооружение за счет противника. Об этом информирует в Facebook 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко, пишет УНН.

Цитата

“18 марта на Луганском направлении в результате боевого столкновения ротно-тактической группы противника с подразделением 57 отдельной мотопехотной бригады, военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения следующими образцами вооружения ЗСРФ”, - сообщили в бригаде.

Детали

Так, военные получили:

  • 1ПН - 6 единиц,
  • ПГО-7 - 3 единицы,
  • ПК - 5 одиниць,
  • АКМ-47 - 10 единиц,
  • РПО "Шмель" - 8 единиц,
  • РПГ-22 - 10 единиц,
  • РПГ-7 - 3 единицы.

“Средства связи противника и прочий хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою не целесообразно”, - добавили в бригаде.

Напомним

Как писал УНН, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине.

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