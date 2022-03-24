У ЗСУ показали знищення ворожої артилерійської батареї

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"Артилерія 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка знищила ворожу артилерійську батарею Д-30", - йдеться в повідомленні Сухопутних сил у Telegram-каналі.

Також у ЗСУ оприлюднили відповідне відео.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня на Луганському напрямку в результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57 окремої мотопіхотної бригади, військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння зс рф.