У ЗСУ показали знищення ворожої артилерійської батареї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сухопутні війська Збройних сил України повідомили про знищення російсько окупаційної артилерійської батареї та оприлюднили відповідні кадри, пише УНН.
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"Артилерія 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка знищила ворожу артилерійську батарею Д-30", - йдеться в повідомленні Сухопутних сил у Telegram-каналі.
Також у ЗСУ оприлюднили відповідне відео.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня на Луганському напрямку в результаті бойового зіткнення ротно-тактичної групи противника з підрозділом 57 окремої мотопіхотної бригади, військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння зс рф.