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В ВСУ английский язык станет обязательным

В ВСУ английский язык станет обязательным

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Для личного состава Вооруженных Сил Украины изучение английского языка станет обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

"Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерстве обороны обработан новый ориентировочный каталог военных должностей офицерского (сержантского) состава, в котором определены требования к базовому образованию, уровню военного образования и владению иностранным языком. Кроме того, для тех, кто владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском. Это, по мнению руководства, открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

Сейчас Министерством обороны издан приказ, которым предусмотрена разработка (корректировка) новых основных документов по трансформации образовательной деятельности при подготовке офицеров тактического уровня и сержантского, старшинского состава.

"С целью усовершенствования системы военного образования и подготовки кадров применяются новые квалификационные требования относительно уровней владения иностранным языком офицерским, сержантами (старшинским) составом, вводится единая учебная программа "Иностранный язык" в высших военных учебных заведениях, находящихся в сфере управления Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений , - отметили в ведомстве.

Кроме того, осуществляется реализация проекта поставок правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий.

Отметим, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что каждый офицер ВСУ должен знать английский язык.

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