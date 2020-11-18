У ЗСУ англійська мова стане обов'язковою

“Сьогодні поставлено завдання з пришвидшення імплементації стандартів НАТО у сфері військової освіти і науки, тому система військової освіти в Україні перебуває у фазі інтенсивної трансформації. Вивчення англійської мови особовим складом є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Міністерстві оборони опрацьовано новий орієнтовний каталог військових посад офіцерського (сержантського) складу, в якому визначено вимоги щодо базової освіти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою. Крім того, для тих, хто володіє англійською мовою на достатньому рівні, передбачена організація викладання на курсах професійної військової освіти виключно англійською. Це, на думку керівництва, відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном.

Наразі Міністерством оборони видано наказ, яким передбачено розроблення (корегування) нових основних документів з трансформації освітньої діяльності під час підготовки офіцерів тактичного рівня та сержантського, старшинського складу.

“З метою удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів застосовуються нові кваліфікаційні вимоги щодо рівнів володіння іноземною мовою офіцерським, сержантським (старшинським) складом, запроваджується єдина навчальна програма "Іноземна мова" у вищих військових навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти”, - зазначили у відомстві.

Крім того, здійснюється реалізація проекту постачання урядом США нових мовних лабораторій, навчальних матеріалів та посібників.

Зазначимо, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляв, що кожен офіцер ЗСУ повинен знати англійську мову.