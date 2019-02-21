В зоне ООС от пули снайпера погиб военный из Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ, житель села Васильков Тернопольской области Василий Богоносюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Чертковского городского совета.
"Вчера, 20 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил около 17 часов от пули снайпера погиб житель села Васильков Чертковского района (Кривеньковский сельский совет) Василий Богоносюк, старший солдат Вооруженных Сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.
У погибшего осталась жена и двое детей: девочки 2002 и 2004 годов рождения.
Напомним, 20 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе боевых действий один военнослужащий ОС получил смертельное ранение.
Ранее УНН сообщал, что на Донбассе погиб военнослужащий из Николаева.