У зоні ООС від кулі снайпера загинув військовий з Тернопільщини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ, житель села Васильків Тернопільської області Василь Богоносюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чортківської міської ради.
"Вчора, 20 лютого, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил близько 17 годин від кулі снайпера загинув житель села Васильків Чортківського району (Кривеньківська сільська рада) Василь Богоносюк, старший солдат Збройних Сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.
У загиблого залишилася дружина та двоє дітей: дівчатка 2002 та 2004 років народження.
Нагадаємо, 20 лютого бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. У ході бойових дій один військовослужбовець ОС отримав смертельне поранення.
Раніше УНН повідомляв, що на Донбасі загинув військовослужбовець з Миколаївщини.