У зоні ООС від кулі снайпера загинув військовий з Тернопільщини

"Вчора, 20 лютого, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил близько 17 годин від кулі снайпера загинув житель села Васильків Чортківського району (Кривеньківська сільська рада) Василь Богоносюк, старший солдат Збройних Сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.

У загиблого залишилася дружина та двоє дітей: дівчатка 2002 та 2004 років народження.

Нагадаємо, 20 лютого бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. У ході бойових дій один військовослужбовець ОС отримав смертельне поранення.

Раніше УНН повідомляв, що на Донбасі загинув військовослужбовець з Миколаївщини.