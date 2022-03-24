В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак захватчиков: уничтожено более 200 оккупантов и 2 самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинские военные в течение 24 марта отбили 9 атак российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил в части Донецкой и Луганской областей. Сбито два вражеских самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.
"Общие потери захватчиков составили более 200 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российской оккупационной артиллерийской батареи и обнародовали соответствующие кадры.