В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак захватчиков: уничтожено более 200 оккупантов и 2 самолета

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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.

"Общие потери захватчиков составили более 200 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российской оккупационной артиллерийской батареи и обнародовали соответствующие кадры.