У зоні ООС українські військові відбили 9 атак загарбників: знищено понад 200 окупантів та 2 літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські військові протягом 24 березня відбили 9 атак російських окупантів у зоні проведення Операції об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей. Збито два ворожих літака. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем.
"Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Сухопутні війська Збройних сил України повідомили про знищення російської окупаційної артилерійської батареї та оприлюднили відповідні кадри.