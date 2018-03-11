В Житомирской области двое рыбаков провалились под лед

Сегодня утром поступило сообщение о том, что в пгт Куйбышево на р. Уборть тонут двое рыбаков.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что в воде, на расстоянии около 15 м от берега находятся двое мужчин. Они держались за льдину и были почти по шею в воде.

"Бойцы ГосЧС вызвали "скорую помощь", после чего проложили от берега к пролому на льду трехколенную лестницу. Двое спасателей держали ее с берега, а третий пополз по ней к утопающим. Добравшись до пролома, он протянул одному из рыбаков спасательную веревку, которой бойцы ГоЧС подтянули его к берегу. С другим тонущим спасатель возвращался из водоема по лестнице. Лед постоянно трещал под ними, однако, к счастью, они не провалились", - сообщили спасатели.

На берегу спасенных сразу передали в руки медиков. Оба рыбаков находились в состоянии шока. 63-летнего мужчину госпитализировали в Емильчинскую центральную районную больницу, а его 37-летний друг от госпитализации отказался.