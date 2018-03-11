У Житомирській області двоє рибалок провалилися під кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Бійці ДСНС врятували двох рибалок, які провалились під кригу на одній з річок у Житомирській області. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Сьогодні вранці надійшло повідомлення про те, що в смт Ємільчине на р. Уборть тонуть 2 рибалок.
По прибуттю рятувальників до місця пригоди було встановлено, що у воді, на відстані близько 15 м від берега знаходяться двоє чоловіків. Вони тримались за крижину та були майже по шию у воді.
“Бійці ДСНС викликали „швидку допомогу“, після чого проклали від берега до пролому на кризі трьохколінну драбину. Двоє рятувальників тримали її з берега, а третій поповз по ній до потопаючих. Діставшись до пролому, він простягнув одному з рибалок рятувальну мотузку, якою бійці ДСНС підтягнули його до берега. З іншим потопаючим рятувальник повертався з водойми по драбині. Лід постійно тріщав під ними, однак, на щастя, вони не провалились”, — повідомили рятувальники.
На березі врятованих одразу передали до рук медиків. Обоє рибалок перебували у стані шоку. 63-річного чоловіка госпіталізовано до Ємільчинської центральної районної лікарні, а його 37-річний товариш від госпіталізації відмовився.