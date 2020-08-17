В Житомире задержали боевика "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", прибывшего в Украину для избежания уголовной ответственности и пытался легализоваться. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола. Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - сообщили в пресс-службе.
По данным СБУ, пока к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Как сообщал УНН, ранее в Украине задержали пулеметчика "ДНР", который участвовал в боях против ВСУ в районе Донецкого аэропорта.