У Житомирі затримали бойовика "Ісламської держави"

"Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання", - повідомили у пресслужбі.

За даними СБУ, наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Як повідомляв УНН, раніше в Україні затримали кулеметника "ДНР", який брав участь у боях проти ЗСУ у районі Донецького аеропорту.