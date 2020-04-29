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В Житомире военная прокуратура поймала на взятке майора ВСП

В Житомире военная прокуратура поймала на взятке майора ВСП

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Житомире представители военной прокуратуры задокументировали факт получения майором военной службы правопорядка неправомерной выгоды от гражданина Украины в размере 600 долларов США. Об этом УНН сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"За указанную сумму офицер ВСП, будучи на тот момент временно исполняющим обязанности заместителя начальника отделения предупреждения преступлений и других правонарушений Житомирского зонального отдела ВСП, пообещал гражданину "решить" его вопросы с правоохранительными органами. А именно - что работники ВСП не будут совершать с последним розыскные мероприятия и задерживать его с целью поводу в орган досудебного расследования, поскольку указанный гражданин находится в розыске как военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть. Также правоохранитель заявил, что за указанную сумму он поможет освободить лицо от уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При получении неправомерной выгоды майор ВСП был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины на месте совершения преступления прокурорами военной прокуратуры Житомирского гарнизона совместно со следователями ТУ ГБР в Хмельницком по оперативному сопровождению сотрудников УСР в Житомирской области ДВР Нацполиции Украины. Денежные средства у задержанного изъяты.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре будут судить полицейского за получение 50 тысяч грн взятки.

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