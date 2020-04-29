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У Житомирі військова прокуратура впіймала на хабарі майора ВСП

У Житомирі військова прокуратура впіймала на хабарі майора ВСП

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Житомирі представники військової прокуратури задокументували факт одержання майором військової служби правопорядку неправомірної вигоди від громадянина України в розмірі 600 доларів США. Про це УНН повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

"За вказану суму офіцер ВСП, будучи на той момент тимчасово виконуючим обов’язки заступника начальника відділення запобігання злочинам та іншим правопорушенням Житомирського зонального відділу ВСП, пообіцяв громадянину "вирішити" його питання із правоохоронними органами. А саме - що працівники ВСП не здійснюватимуть щодо останнього розшукові заходи та не затримуватимуть його з метою приводу до органу досудового розслідування, оскільки вказаний громадянин перебуває у розшуку як військовослужбовець, що самовільно залишив військову частину. Також правоохоронець заявив, що за вказану суму він допоможе звільнити особу від кримінальної відповідальності", - повідомили у пресслужбі прокуратури.

Під час одержання неправомірної вигоди майор ВСП був затриманий в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину прокурорами військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими ТУ ДБР у Хмельницькому за оперативного супроводження співробітників УСР в Житомирській області ДСР Нацполіції України. Грошові кошти у затриманого вилучено.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає хабарнику покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть поліцейського за одержання 50 тисяч грн хабаря.

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