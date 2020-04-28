У Дніпрі судитимуть поліцейського за одержання 50 тисяч грн хабаря

КИЇВ. 28 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Полтава завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно оперуповноваженого одного з відділів управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.