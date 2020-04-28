У Дніпрі судитимуть поліцейського за одержання 50 тисяч грн хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Полтава завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно оперуповноваженого одного з відділів управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
За версією слідства, оперуповноваженому стало відомо про те, що знайомого йому громадянина затримано працівниками Дніпровського відділу поліції за підозрою у зберіганні наркотичних засобів. Будучи обізнаним щодо деталей справи, працівник поліції запропонував підозрюваному надати йому 55000 гривень неправомірної вигоди, мотивуючи це тим, що має вплив на своїх колег, які здійснюють розслідування у кримінальному провадженні, та може посприяти у звільненні від кримінальної відповідальності.
Під час одержання 50000 гривень, наприкінці січня поточного року, працівника поліції було затримано правоохоронцями.
Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, в Одесі суд відправив під домашній арешт жінку за хабар для закриття провадження.