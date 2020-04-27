В Одесі суд відправив під домашній арешт жінку за хабар для закриття провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі суд відправив під домашній арешт жінку, яка підозрюється у пропонуванні та передачі 1500 доларів хабаря за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
"Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід підозрюваній у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, 26 лютого до Біляївського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що його знайома шляхом зловживання довірою заволоділа автомобілем. Після накладення арешту на автомобіль підозрювана почала телефонувати керівнику слідства та натякати на отримання неправомірної вигоди.
Зазначається, що 23 квітня підозрювана прибула до робочого кабінету начальника, де під час розмови передала неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США за закриття кримінального провадження та повернення їй автомобілю.
Таким чином, розглянувши клопотання правоохоронців, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.
Нагадаємо, районний суд Полтави взяв під варту прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури, якого підозрюють в одержанні хабаря в сумі 7 тисяч доларів із можливістю внесення застави у сумі понад 1 млн грн.