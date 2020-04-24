Суд взяв під варту прокурора затриманого на хабарі з можливістю внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Октябрський районний суд Полтави взяв під варту прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури, якого підозрюють в одержанні хабаря в сумі 7 тисяч доларів із можливістю внесення застави у сумі понад 1 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“Октябрський районний суд міста Полтава обрав запобіжний захід прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури, затриманому 23 квітня 2020 року під час одержання неправомірної вигоди в сумі 7 тисяч доларів США. Правоохоронця триматимуть під вартою із можливістю внесення застави у сумі 1 млн 51 тис грн. Також прокурора відсторонено від займаної посади”, — йдеться в повідомленні.
Як нагадує ОГПУ, 24 квітня 2020 року затриманому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури затримали на хабарі у розмірі 7 тисяч доларів. За отримані гроші він повинен був посприяти закриттю кримінального провадження за фактом зберігання наркотиків.