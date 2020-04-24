Суд взял под стражу прокурора задержанного на взятке с возможностью внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы под стражу прокурора Днепропетровской местной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки в сумме 7 тыс. долларов с возможностью внесения залога в сумме более 1 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“Октябрьский районный суд города Полтава избрал меру пресечения прокурору Днепропетровской местной прокуратуры, задержанному 23 апреля 2020 года во время получения неправомерной выгоды в сумме 7000 долларов США. Правоохранителя будут держать под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 51 тыс грн. Также прокурор отстранен от занимаемой должности”, — говорится в сообщении.
Как напоминает ОГПУ, 24 апреля 2020 года задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, прокурора Днепропетровской местной прокуратуры задержали на взятке в размере 7000 долларов. За полученные деньги он должен был помочь закрытию уголовного производства по факту хранения наркотиков.