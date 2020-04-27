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В Одессе суд отправил под домашний арест женщину за взятку для прекращения производства

В Одессе суд отправил под домашний арест женщину за взятку для прекращения производства

Киев  •  УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одессе суд отправил под домашний арест женщину, которая подозревается в предложении и передачи 1500 долларов взятки за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

"Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 26 февраля в Беляевский отдел полиции поступило сообщение от гражданина о том, что его знакомая путем злоупотребления доверием завладела автомобилем. После наложения ареста на автомобиль подозреваемая начала звонить руководителю следствия и намекать на получение неправомерной выгоды.

Отмечается, что 23 апреля подозреваемая прибыла в рабочий кабинет начальника, где во время разговора передала неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США за закрытие уголовного производства и возвращение ей автомобиля.

Таким образом, рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней.

Напомним, районный суд Полтавы под стражу прокурора Днепропетровской местной прокуратуры, подозреваемый в получении взятки в сумме 7000 долларов с возможностью внесения залога в сумме более 1 млн грн.

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