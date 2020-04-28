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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55199 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 95731 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104389 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130178 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Днепре будут судить полицейского за получение 50 тысяч грн взятки

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области Территориальным управлением Государственного бюро расследований в м. Полтава завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного одного из отделов управления стратегических расследований в области ДВР ЧП Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По версии следствия, оперуполномоченному стало известно о том, что знакомого ему гражданина задержаны работниками Днепровского отдела полиции по подозрению в хранении наркотических средств. Будучи осведомленным о деталях дела, работник полиции предложил подозреваемому предоставить ему 55000 гривен неправомерной выгоды, мотивируя это тем, что имеет влияние на своих коллег, которые осуществляют расследование в уголовном производстве, и может помочь в освобождении от уголовной ответственности.

При получении 50000 гривен, в конце января текущего года, работника полиции задержали правоохранителями.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Одессе суд отправил под домашний арест женщину за взятку для прекращения производства.

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