В Днепре будут судить полицейского за получение 50 тысяч грн взятки

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области Территориальным управлением Государственного бюро расследований в м. Полтава завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного одного из отделов управления стратегических расследований в области ДВР ЧП Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.