В Житомире разоблачили нелегальный цех по обработке янтаря

"22 августа в арендованном помещении полицейские Управление защиты экономики в области, Следственного управления ГУНП Житомирской области и работники прокуратуры провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили подпольное производство по обработке янтаря. Как выяснили полицейские в ходе первоочередных мероприятий, помещение, расположенное на окраине областного центра, принадлежит одному из частных обществ, однако сейчас сдается в аренду. Именно здесь, по имеющейся у оперативников информации, подпольными дельцами осуществлялась противоправная деятельность, связанная с янтарными сделками. Подозрения полицейских нашли свое подтверждение в ходе санкционированного обыска", - говорится в сообщении.

Во время обыска в мини-цеху обнаружили и изъяли около 10 кг янтаря, камнеобрабатывающие станки, черновые записи и инструменты для обработки камня. Общая стоимость изъятого составляет более 600 тысяч гривен.

"Предварительная правовая квалификация правонарушения - ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде полугодового ареста или ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. В рамках дальнейших следственных действий полицейские проверяют каналы поступления и сбыта солнечного камня", - отметили в полиции.

Напомним, в Запорожье пытались вывезти 1,2 тысячи килограммов янтаря под видом пеллет.