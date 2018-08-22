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У Житомирі викрили нелегальний цех з обробки бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Правоохоронці у Житомирі ліквідували діяльність нелегального цеху з обробки бурштину. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.

У Житомирі викрили нелегальний цех з обробки бурштину

"22 серпня в орендованому приміщенні поліцейські Управління захисту економіки в області, Слідчого управління ГУНП Житомирщини та працівники прокуратури провели санкціонований обшук, у ході якого виявили підпільне виробництво з обробки бурштину. Як з’ясували поліцейські у ході першочергових заходів, приміщення, розташоване на околиці обласного центру, належить одному з приватних товариств, однак нині здається в оренду. Саме тут, за наявною в оперативників інформацією, підпільними ділками здійснювалася протиправна діяльність, пов’язана з бурштиновими оборудками. Підозри поліцейських знайшли своє підтвердження у ході санкціонованого обшуку", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у міні-цеху виявили та вилучили близько 10 кг бурштину, каменеобробні верстати, чорнові записи та інструменти для обробки каміння. Загальна вартість вилученого становить понад 600 тисяч гривень.

"Попередня правова кваліфікація правопорушення - ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді піврічного арешту або обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років. У рамках подальших слідчих дій поліцейські перевіряють канали надходження та збуту сонячного каміння", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Запоріжжі намагалися вивезти 1,2 тисячі кілограмів бурштину під виглядом пелетів. 

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