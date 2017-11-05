В Житомире состоялся научно-технический фестиваль SpaceTechFest

Одна из локаций - это симулятор боевого самолета СУ-24. Здесь дети могли попробовать себя в роли настоящих пилотов боевой машины.

"Это как на реальном пассажирском лайнере Боинге - 747, но там другие вообще системы. Там нужно два пилота. Вот как раз два пилота наших - мы. Мы поступим в институт, и тогда уже профессию найдем с самолетами.", - говорит один из посетителей мероприятия 10-летний Дмитрий

Другая локация - это выставка роботов - их здесь несколько десятков - от простейших машин, запрограммированных выполнять лишь несколько команд, в сложных многозадачных или специализированных систем. Свои роботов здесь представили и совсем юные конструкторы.

"Мы его недавно только составили, сейчас делаем саму конструкцию, с которой он будет двигаться. Сейчас мы уже программу сделали. Он сможет двигать руками и головой.", - рассказывает юный конструктор Александр Мартыненко

В частности, на фестивале представлено более десяти различных локаций - выставка военной техники, показательные выступления военнослужащих, конструирование космической ракеты и даже прямую связь с космосом.

"Это просветительское мероприятие такой, чтобы заинтересовать молодежь - младшего школьного возраста, старшего школьного возраста. Заинтересовать их именно техническими науками, научными исследованиями, показать современные разработки в сфере робототехники, программирование и многое другое", - отметил Виктор Евдокимов - ректор Житомирского государственного технологического университета.

В планах организаторов сделать фестиваль ежегодным и всеукраинским.