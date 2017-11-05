У Житомирі відбувся науково-технічний фестиваль SpaceTechFest

Одна з локацій - це симулятор бойового літака СУ-24. Тут діти могли спробувати себе у ролі справжніх пілотів бойової машини.

"Это как на реальном пассажирском лайнере Боинге - 747, но там другие вообще системы. Там нужно два пилота. Вот как раз два пилота наших - мы. Мы поступим в институт, и тогда уже профессию найдем с самолетами. ", - говорить один з відвідувачів заходу 10-річний Дмитро

Інша локація - це виставка роботів - їх тут кілька десятків - від найпростіших машин, запрограмованих виконувати лише кілька команд, до складних багатозадачних або спеціалізованих систем. Свої роботів тут представили і зовсім юні конструктори.

"Ми його недавно тільки склали, зараз робимо саму конструкцію, з якої він буде рухатися. Зараз ми вже програму зробили. Він зможе рухати руками і головою. ", - розповідає юний конструктор Олександр Мартиненко

Зокрема на фестивалі представлено більше десяти різноманітних локацій - виставка військової техніки, показові виступи військовослужбовців, конструювання космічної ракети та навіть прямий зв'язок із космосом.

"Це просвітницький захід такий, щоб зацікавити молодь - молодшого шкільного віку, старшого шкільного віку. Зацікавити їх саме технічними науками, науковими дослідженнями, показати сучасні розробки в сфері робототехніки, програмування і багато чого іншого", - зазначив Віктор Євдокимов - ректор Житомирського державного технологічного університету.

У планах організаторів зробити фестиваль щорічним та всеукраїнським.