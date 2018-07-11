В Житомире беременную женщину убило током
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 июля. УНН. Беременную женщину в Житомире убило электротоком из-за незаземленного холодильника. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
"Смертельный случай произошел 8 июля в одном из торговых киосков города", - говорится в сообщении.
Так, 24-летняя жительница Житомирского района пришла к родственникам, села на холодильник и получила удар током, в результате чего погибла. Она была на 8-м месяце беременности.
"Это жительница Житомирского района 1994 года рождения. Открыто уголовное расследование, в рамках которого проходят необходимые проверки", - сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
Напомним, в Киевской области погиб 15-летний парень от поражения электротоком во время фотографирования.