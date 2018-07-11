У Житомирі вагітну жінку вбило струмом

"Смертельний випадок стався 8 липня в одному із торгових кіосків міста", - йдеться в повідомленні.

Так, 24-річна жителька Житомирського району прийшла до родички, сіла на холодильник та отримала удар струмом, через що загинула. Вона була на 8-му місяці вагітності.

"Це жителька Житомирського району 1994 року народження. Відкрито кримінальне розслідування, в рамках якого проходять необхідні перевірки", - повідомили у відділі комунікації ГУНП області.

Нагадаємо, у Київській області загинув 15-річний хлопець від ураження електрострумом під час фотографування.